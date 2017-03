AkzoNobel startet mit Rückenwind ins neue Jahr

Die AkzoNobel Kick-Off-Veranstaltung 2017 fand in Dresden statt. Foto: AkzoNobel

Das über 130 Mann starke AkzoNobel-Vertriebsteam traf sich zu Beginn des Jahres in Dresden zur AkzoNobel Kick-Off-Veranstaltung 2017 und startete mit klaren Zielen ins neue Jahr: Alle Zeichen stehen auf Wachstum. „Bereits in 2016 gaben gute Zahlen Rückenwind. Darauf werden wir uns nicht ausruhen!“, betont Benjamin Burkard, Vertriebsleiter AkzoNobel DACH „In einem rückläufigen Markt haben wir uns gegen den Trend gestellt und sind gewachsen. Dieses Jahr legen wir weiter zu. Mit den Freigaben von Mercedes-Benz und der Elektrofahrzeugmarke Tesla haben wir zwei starke Argumente, die unseren bestehenden Kunden neue Aufträge einbringen und neue Kunden davon überzeugen werden, gemeinsam mit uns noch erfolgreicher zu werden“ erklärt Benjamin Burkard.

Vom Wachstum und Erfolg von AkzoNobel profitieren auch die Partner. Diese Strategie untermauern, gleich zu Anfang des Jahres, die zwei neuen Lesonal-Partnerschaften mit WM SE und Hennig Fahrzeugteile. Als Vorreiter im Markt will AkzoNobel die Digitalisierung der Prozesse weiter vorantreiben – in diesem Jahr wird eine dazugehörige Kampagne dabei unterstützen, diese wegweisende Technologie stetig weiter auszubauen und insbesondere den Prozess der Farbtonfindung neu zu definieren. Schnellere Reparaturen, genauere Farbtöne und höherer Durchsatz sind die Schlagworte, die Kunden und Neukunden der AkzoNobel-Marken Sikkens und Lesonal den technologischen Vorsprung sichern sollen. „Mit diesem Ziel wollen wir unseren bestehenden Kunden und Partnern den Rücken stärken“, so Benjamin Burkard „Dafür steht zum einen das Thema Digitalisierung, und zum anderen unser einzigartiges Konzept PCE.“ Das Konzept Process Centered Environment (PCE) wurde von AkzoNobel mitentwickelt. „Um unsere Ziele weiter voranzutreiben und auch das Thema Service für unsere Kunden hochzuhalten, werden wir unser Team weiter stärken und mit neuer Power marktweit unterwegs sein!“, schloss Benjamin Burkard seine Rede.