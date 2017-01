Sauberkeit im Detail

Die B-TEC-Produktpalette umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Lackierpistolen-Reinigungsgeräte sowohl für Lösemittel als auch Wasserlackreiniger. Mit dem B-TEC- Reinigungssystem ist es dem Lackierer möglich, ein Demontieren und manuelles Reinigen der Lackierpistole zu verhindern, somit die Lebensdauer der Lackierpistole zu erhöhen und Zeitersparnisse beim Reinigungsvorgang zu generieren. Dabei muss der Reinigungsvorgang bis ins Detail durchdacht sein. „Kein Lackierpistolenwaschgerät der Welt reinigt zum Beispiel hinter der Luftkappe, auch unsere B-TEC-Geräte nicht“, erklärt Michael Bellroth, Geschäftsführer der B-TEC GmbH, „das ist technisch einfach nicht möglich. Wir sorgen jedoch von vornherein dafür, dass die Luftkappe gar nicht erst verschmutzt wird. Hierzu müssen wir uns jedoch fragen, wieso eine Luftkappe überhaupt verunreinigt wird – wie der Name schon sagt, sollte sich hinter der Luftkappe doch ausschließlich Luft befinden!“ Der Fehler liegt hierbei ganz klar beim Öffnen der Lackierpistole ohne angeschlossene Druckluft, wie es bei der manuellen Vorreinigung der Lackierpistole häufig praktiziert wird: „Öffnet der Lackierer die Lackierpistole ohne angeschlossene Druckluft, kann das Lösemittel bzw. die Farbe ungehindert hinter die Luftkappe laufen und die Luftkappe ist verschmutzt. Dies kann nur durch angeschlossene Druckluft an der Lackierpistole verhindert werden.“ Aus diesem Grund findet das Öffnen der Lackierpistole im B-TEC-Waschgerät mithilfe der Spannklammer erst bei optimalem Sitz kopfüber auf der Spüldüse des Waschgerätes statt. Der angeschlossene Druckluftschlauch verhindert während des Reinigungsvorgangs ein Eindringen von Lösemittel in die Luftkanäle der Lackierpistole und flutet die Luftkappe mit Druckluft – Verunreinigungen hinter der Luftkappe werden ausgeschlossen.