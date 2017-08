Programm komplettiert 

Seit vielen Jahren arbeitet Carsystem daran, die einzelnen Produktgruppen zu überarbeiten und sinnvoll mit weiteren Produkten zu ergänzen. So wurden vor mehr als einem Jahr bereits im Bereich Schleifen neue Produkte wie Tec Line Softflex, Tec Line Mattflex, neue Schleifscheiben auf Folienbasis Tec Line Silver, neue Netzschleifscheiben Tec Line Pro Finish, sowie das Zwischenpolster Pad Saver und ein neuer Stützteller, das Fusion Back Pad, ins Programm eingeführt. Jetzt hat man sich der Produkte im Finishbereich angenommen und bereits Anfang Mai 2017 eine komplett neue Produktlinie gelauncht. Diese neuen Produkte laufen unter dem Produktnamen ProFlex und bieten alles, was man im professionellen Finishbereich braucht. „Zum ersten Mal decken wir mit Carsystem jetzt alles ab, was beim Finish benötigt wird“, betont Thomas Weppner, Leiter der Business-Unit Carsystem. „Dieses Programm wird jetzt nach und nach um weitere Artikel und Körnungen ergänzt. Ebenso mit neuen Artikeln, die es so im Markt noch nicht gibt.“

www.carsystem.org