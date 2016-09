Neue Lösungen für den Lackier- und Innenraumschutz

Unter dem Motto „Reduce to the MAX“ kann Horn & Bauer auch auf der diesjährigen Automechanika wieder mit interessanten Neuheiten aus dem Bereich „Schutzfolien für Werkstätten, Karosserie- und Lackierbetriebe“ aufwarten. Wie gewohnt ist Horn & Bauer mit zwei repräsentativen Messeständen, getrennt nach den Schwerpunkten Lackierschutz und Innenraumschutz, auf dieser internationalen Leitmesse für Autozubehör vertreten. Neben den bewährten Lackierfolien in den unterschiedlichen Qualitäten und Breiten (z.B. 6M- Methode) und dem Felgenlackiersystem WPS stellt Horn & Bauer eine neue Kabinenfolie mit Klebeband vor. Durch diese Folie werden die zum Teil hochwertigen pulverbeschichteten Wände der Lackierkabinen mit wenig Zeitaufwand und in kurzen Arbeitsschritten vor Farb- und Lacknebel geschützt. Dadurch entfällt eine zeitaufwändige Reinigung. Unentbehrliches Werkzeug zum exakten und schnellen Schneiden von Folien ist ein qualitativ hochwertiges Folienmesser. Das bewährte, langlebige Folienmesser von Horn & Bauer ist jetzt auch mit einem integrierten Magneten erhältlich. Dadurch ist dieses wichtige Zubehör an metallischen Abrollständern und Haltern immer griffbereit. Ein leicht verändertes Design verringert mögliche Schnittverletzungen. Erstmals vorgestellt wird auf der Automechanika eine neue Generation im Sitzschutz für PKW von Horn & Bauer. Durch ein neues Design bietet der Schutzbezug „SMARTGRIP“ eine größere Abdeckfläche bei weniger Materialeinsatz -auch hier gilt das Motto: „Reduce to the MAX“. Ein eigenes Programm „Innenraumschutz für Nutzfahrzeuge“ rundet das Produktportfolio von Horn & Bauer ab.

Lackierschutz: Halle 11.1 Stand F54, Innenraumschutz: Halle 11.0 Stand A25