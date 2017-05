Mehr Struktur

Wohin mit Karosserieteilen, Leisten, Schrauben, Klipsen und all den anderen Teilen, die bei Reparaturbeginn demontiert werden? Wie bewahrt man all dies vor Verschmutzung und Verkratzen geschützt so auf, dass alle Teile nach der Instandsetzung wieder schnell auffindbar sind? Eine Antwort auf diese Fragen liefert die Keller Professional GmbH mit dem „Sampler“, der am 6. April erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Der Transport- und Aufbewahrungswagen erleichtert die Ersatzteillogistik enorm. Der Sampler wurde vom Tüftler Engelbert Keller erdacht, der bereits mit der Painter Work Station PWS erfolgreich war. Der Sampler ist mit stabilen Lenkrollen mit Feststellbremse ausgestattet und bietet durch eine Vielzahl von Fachböden, Haltestangen, Fächern und Auflagen Platz für alles, was während der Reparatur aufbewahrt und in der Werkstatt bewegt werden muss. Durch Rollos können die transportierten Teile vor Staub und Funkenflug geschützt werden. Besonderer Clou: Die unbeladenen Wagen können wie Einkaufswagen ineinandergeschoben werden, sodass der Platz in der Werkstatt optimal genutzt wird.