Für alle Schleifaufgaben

Von der Vorbereitung bis zum Finish spielen Schleifmittel eine Schlüsselrolle in allen Lackierprozessen. FINIXA hat eine breite Palette an Schleifmitteln entwickelt, die für alle Anwendungen in der Fahrzeugreparaturlackierung geeignet sind. Sie bieten eine hervorragende Performance, extrem hohe Standzeit sowie ein perfektes Finish. In Zusammenarbeit mit mehreren Lackherstellern wurde ein komplettes Schleifmittelprogramm entwickelt. Die Finixa Schleifmittel-Linie beinhaltet sowohl Schleifmittel auf Papierträger (SPDA-RED) als auch Folienschleifträger (SFDA) im Körnungsbereich P40-P3000.

Materialseitig zeichnen sich Finixa Schleifmittel durch folgende Besonderheiten aus:

Verbesserte, doppelte Klebeschicht für eine höhere Standzeit

Blue fired Aluminium Oxid, angereichert mit Diamantstaub, um die Widerstandskraft zu erhöhen

Heiß geschmolzenes Stearat um Knotenbildung zu vermeiden.

Eine der neuesten Technologien ist die FINIXA Schleifmatte SCA. Die Schleifmatte ist ein völlig neuartiges Hilfsmittel für die Fahrzeuglackiererei, das es ermöglicht, nass komplette Oberflächen und nicht nur Beilackierflächen oder zu polierende Stellen zu schleifen. So besteht die Möglichkeit, das Schliffbild von Hand oder mit dem SAP 010 Schleifklotz zu optimieren. Befeuchtet wird die Schleifmatte mit dem DGR05 oder gewöhnlichem Wasser.

Die Schleifleistung ist überdurchschnittlich hoch, vor allem gleichbleibend und langanhaltend. Die Finixa Schleifmatte arbeitet, wie der Hersteller betont, nahezu doppelt so schnell wie herkömmliche Schleifmittel, ist dabei aber flexibler, was das Erreichen von kleinen Ecken vereinfacht.

Ebenso erleichtert sie das Schleifen komplexer Formen ohne durchzuschleifen. Verfügbar ist sie von P500 bis P2000.

Chemicar Europe NV

Generalvertretung Deutschland

PELATEC Lackiertechnik GmbH

Tel.: 0711/8147249

info@chemicar.de

www.FINIXA.de