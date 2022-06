Wie eine Achsvermessung geht, haben wir uns bei der Keller GmbH in Rutesheim am Beispiel des Gerätes von Hunter angeschaut. Von der schnellen Überprüfung per „Quick-Check“ bis zur ausführlichen Messung. Karosseriebaumeister Martin Knapp erklärt uns, warum er eine Achsvermessung auch für eine unverzichtbare Hilfe bei der Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen hält.