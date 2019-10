Wenn angesammelter Lack durch die Schwerkraft nicht mehr an der Oberfläche haftet und in Tropfen nach unten fließt, spricht man von Läufern. In extremen Fällen sind sogar gardinenartige Läufer im Lack zu erkennen.

Lackläufer gehören zu den typischen Lackierfehlern, die nicht nur bei Anfängern, sondern auch bei erfahrenen Lackierern immer wieder vorkommen. Das liegt daran, dass mehrere Ursachen für die Lacknasen verantwortlich sein können. Wie Sie Läufer im Lack beheben und bei der nächsten lackierung vermeiden, veranschaulicht unser Video.

Video: Lackiererblatt

22. Oktober 2019