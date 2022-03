Spot Repair bei Classic Cars mit SprayMax Aerosoldosen

Kleinschäden wie Kratzer, Dellen, Lackabschürfungen sind gerade bei Liebhaber Fahrzeugen wie Classic Cars sehr ärgerlich. Wir zeigen in dem Video eine professionelle und kostengünstige Reparatur Methode mit Profi-Sprühdosen.

Unser Oldie ist ein 1970er Ford Galaxy XL, damals der American Dream, er gehört zu den klassischen Wirtschaftswunder-Autos. Der schwarze Kühlergrill, die versenkbaren Scheinwerfer und die ausgeprägte Fahrzeugecken sind auch heute noch ein echter Hingucker. Der 5 Liter V8 Motor sorgt für den typischen US-Car Sound (also unbedingt Lautsprecher an beim Schauen!) Die Schadstelle ist hier die Kotflügelkante – sie wurde in Mitleidenschaft gezogen und bereits mehrmals eher laienhaft lackiert. Früher wurden oft Lacke mit unterschiedlichen Chemien verwendet die mit den neuen Lacken eventuell Unverträglichkeiten hervorrufen können.

Tipp: Wer bei Oldtimern auf Nummer sicher gehen will benutzt eine Grundierung auf Epoxy Basis. Wir zeigen die Reparatur-Lackierung mit den SprayMax System Produkten. Unsere Lackierprofis Ralf Ertle und Andreas Kreißl zeigen hier wie die Reparatur einfach gelingt und geben Tipps zu den Besonderheiten der Lack-Instandsetzung bei Oldtimern.

Übrigens: Originalfarbtöne lassen sich mit unserem Abfüllgerät „FILL CLEAN“ sauber und schnell, im Lackfachhandel, in die Dose füllen.

Eine ausführliche Prozessanleitung finden Sie hier zum Download.

