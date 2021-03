Das Abkleben nimmt innerhalb des Lackierprozesses eine ganze Menge Zeit in Anspruch. Und Materialfehler führen hier unweigerlich zu teurer Nacharbeit. Ein guter Grund, um beim Abkleben auf Qualität zu setzen. In dieser Folge des Lackiererblatt Praxis-Checks haben wir uns die Wondermask Aquafit-Folie von Horn & Bauer einmal angeschaut. Natürlich in der Praxis, bei der Karosserie Eisemann GmbH in Fellbach, einem der modernsten Betriebe Deutschlands. Viel Spaß beim Zuschauen ….