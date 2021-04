Nie war ein wirksamer Hygieneschutz für das Fahrzeug so bedeutend wie heute. Mit dem hochwirksamen Desinfektionsmittel OC100 von AkzoNobel können Autohäuser, Lackier- und Karosseriebetriebe künftig ihren Kunden mehr Sicherheit und Gesundheit bieten. Das neue Produkt eignet sich für alle Formen der professionellen Fahrzeugdesinfektion sowie zur effektiven Geruchsbeseitigung – materialschonend, einfach und schnell!

OC100 gelangt über Vernebelung zuverlässig an alle Oberflächen im Fahrzeuginnenraum, wo es innerhalb von Minuten sicher gegen alle Bakterien, Viren und Pilze vorgeht. Gleichzeitig beseitigt es unerwünschte Gerüche und eignet sich bestens zur intensiven Desinfektion von Klimaanlagen in Fahrzeugen. Die Anwendung von OC100 ist denkbar einfach und führt in wenigen Schritten zum perfekten Hygieneschutz für Mitarbeiter und Kunden. Ein weiteres Plus: OC100 lässt sich rückstandsfrei verarbeiten und ist zudem sehr ergiebig. Für den schnellen Start bietet AkzoNobel OC100 in einem praktischen Starterset an.

Der Lackhersteller ist überzeugt, die Frage nach einem leistungsstarken Hygieneservice bleiben wird und dieser mit OC100 einfach bedient werden kann. Das kommt auch der Kundenbindung zugute.

Video: AkzoNobel