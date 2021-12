In den letzten 10 Jahren hat sich die SMART-Repair-Industrie in der Automobilbranche durchgesetzt. Bei der SMART-Repair wird ein Auto mit Spezialwerkzeugen, Farbe und Materialien an einer lokal begrenzten Schadstelle repariert. Finixa bietet eine breite Palette von Produkten an, die für SMART-Reparaturen wie kleine Dellen, Schrammen an der Stoßstange, Kratzer und eingedrückte Alufelgen sehr nützlich sind.

Entdecken Sie unsere breite Produktpalette; Mini-Lackierepistole PRO, UV Spachtel, Premium Mini-Exzenterschleifer mit Zentralabsaugung, UV Primer, SharpWhite Klett-Schleifscheiben, etc.