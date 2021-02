Die Firma Autoblümel in Wien ist seit über 65 Jahren ein Familienbetrieb, der bereits in der 4. Generation besteht. Geschäftsführer Günter Blümel ist einer der Teilnehmer für den Automechanika Body-and-Paint Wettbewerb. Im Video gibt er einen exklusiven Eiblick in die Gestaltung seiner Motorhaube, eingesetzte Techniken und die Motivation, am Contest teilzunehmen.

Video: Lackiererblatt