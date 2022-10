Professioneller Reparaturprozess mit SprayMax Aerosoldosen

Die momentane Situation stellt viele vor eine Herausforderung.

Auch die Kfz und Lackierbranche werden die Zeiten härter und das Sparen rückt unweigerlich noch mehr in den Fokus.

Hier setzt das Konzept von SprayMax an, denn eine Spot-Lackierung ist eine echte Alternative zum Lackieren von ganzen Bauteilen. Da Schrammen unschön sind und beim Verkauf zu Preisabschlägen führen können, lohnt es sich, per Spot-Lackierung kleinere Beschädigungen punktuell, schnell und vor allem kostengünstig zu beseitigen.

Der Vorteil der Aerosoldosen für KfZ Werkstätten liegt auf der Hand:

Flexibel einsetzbar, keine Lackierkabine erforderlich, weniger Energiebedarf und schneller als die Lackierpistole, da weniger Vor- und Nachbereitung anfällt.

Besonders geeignet für die professionelle SprayMax Reparaturlackierung sind Bereiche wie Kotflügel, Stoßfänger oder Spiegelkappen, etc. . Die Größe der Lackschäden sollte maximal

Handteller groß sein.

Wir zeigen hier im Video einen professionellen und hochwertigen Reparaturprozess mit den SprayMax Aerosoldosen am Beispiel eines typischen Korrosionsschadens.

Dieser Golf 5 ist gut gepflegt und gerade mal 11 Jahre alt. Trotzdem sind sie da, die hässlichen Rostblasen am Radlauf.

Besuchen Sie unsere Website unter https://www.kwasny.com/