Spies Hecker Webinar – Live aus dem Training Center

Seit kurzem bietet Spies Hecker Webinare live aus dem Training-Center und damit direkt aus der Lackierkabine an.

Damit reagiert der Lackhersteller nicht nur auf die aktuelle Coronas-Situation, sondern bietet seinen Kunden auch in Zukunft die Möglichkeit, von Zuhause oder der Werkstatt aus an Seminaren und Trainings teilzunehmen. So sollen interessenten weiterhin geschult und persönlich unterstützt werden. Denn den Kontakt zu den Kunden zu halten ist besonders den Trainern enorm wichtig, wie auch Jörg Sandner und André Melzig im folgenden Video betonen. Wir haben in das Webinar zum Thema „Eingefärbte Klarlacke“ einmal reingeschaut und unsere Eindrücke für Sie zusammengeschnitten.