Wir haben mal wieder einen Blick über die Grenzen geworfen und die ASAG Autoservice AG am Standort in Basel besucht. Dort wurde ganz frisch eine der modernsten und leistungsfähigsten Lackieranlagen der Schweiz eröffnet. Zugleich ist das ASGA Karosserie- und Lackzentrum in Basel einer der Pilotkunden für das Carbeat-System von AkzoNobel zur Auftragsabwicklung und -visualisierung.