Die Wassertropfentechnik ist wohl jedem Lackierer bekannt. Weniger schön und vor allem nicht erwünscht sind hingegen Wasserflecken auf der frisch lackierten Oberfläche. Roger Hengst, Anwendungstechniker und Verantwortlicher des Technischen Kundenservice bei PPG in Hilden, klärt in unserem Video über die Ursachen und natürlich die Schritte zur Behebung dieses Lackierfehlers auf. Schauen Sie es sich an!

Video: Lackiererblatt