Josephine Ellwein ist eine junge Fahrzeuglackiererin, die den nächsten Schritt gewagt hat. Sie besucht ein Jahr lang die Meisterschule an der Stuttgarter Schule für Farbe und Gestaltung. Wir begleiten Josephine, ihre Mitschülerinnen und -schüler durch das Jahr. Wie läuft das so an der Schule? Welche Ziele haben die angehenden Meisterinnen und Meister? Was lernen und erleben sie dabei?