Farbtöne im Lackierprozess präzise bestimmen und dabei wertvolle Arbeitszeit sparen – kein Problem, mit dem optimierten RATIO Scan 12/6 von Glasurit. Das tragbare Messgerät verfügt über eine Anwendung, die perfekt in die umfangreiche Online-Farbtondatenbank des Herstellers eingebunden ist und dadurch in kürzester Zeit zur gewünschten Mischformel führt. Ganz schön bunt geht es in dem Video zu…

Quelle: Glasurit RATIO Scan 12/6 / BASF Coatings GmbH