Der Express Plus Klarlack von NEXA AUTOCOLOR überzeugt durch einzigartige Trocknungs- und Decklackperformance. Trockenzeiten von 5 Min. bei 60° C oder 20 Min. bei 40° C setzen Maßstäbe und die Lufttrocknungsvariante von 90-120 Min. bei 20° C erweitert die Flexibilität von Abläufen innerhalb des K + L-Betriebes ganz enorm. Detaillierte Infos zum Produkt gibt es hier. Und was der Express Plus Klarlack leistet, wenn es einem wirklich eng wird, sehen Sie in diesem witzigen Video.

Video: PPG Deutschland Sales & Services GmbH