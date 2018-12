Der Bundesleistungswettbewerb zeigt immer wieder junge Talente im Lackiererhandwerk.



Beim Bundesleistungswettbewerb ermittelt die Bundsfachgruppe Fahrzeuglackierer alljährlich die besten ihres Faches. In diesm Jahr fand der Wettbewerb bei Akzo Nobel in Stuttgart statt. Und er wurde zu einem echten Highlight. Mit wieviel Begeisterung die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Start waren, und

welche handwerkliche Perfektion und Kreativität sie an den Tag legten, zeigt sich in diesem Video in tollen Bildern.

Unbedingt anschauen!

Video: Sikkens/Akzo Nobel/ BFL