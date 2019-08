Ein gut sichtbarer Lackschaden am Randbereich der Motorhaube, auf einer liegenden Fläche – ist das noch ein Fall für Spot-Repair? Die Experten von SprayMax meinen, dass das geht: Mit professionellen Spraydosen in nur 45 Minuten. Der SprayMax-Profitalk zeigt in knapper Form, was möglich ist. Die neue Videoreihe ergänzt die bereits vorhandenen Produkt- und Prozessvideos, die SprayMax–Anwendungen sehr detailreich und anschaulich darstellen.

Video: Peter Kwasny GmbH

5. August 2019