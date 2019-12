10 mµ, 10 Min, 96 Stunden – Sicheres, schnelles Grundieren mit dem 2K Säure/Washprimer aus der Aerosoldose.

Mit der genialen Aerosollösung des bekannten 2K Säureprimers können die Lackierer sofort loslegen, kein Ausmischen und Abfüllen notwendig, nur Dose schütteln, Härter durch Knopfdruck auslösen, nochmals schütteln und der Primer kann appliziert werden.

In dünner Schicht, ca. 10 mµ TSD, mit einer Trocknungszeit von 10 Minuten. Das kennen die Lackierer auch schon von der Applikation mit der Pistole. Die Aerosolvariante bietet aber darüber hinaus noch mehr Prozessvorteile: Sofortiger Einsatz, auf wechselnden Arbeitsplätzen, in oder ausserhalb der Lackierkabine, unabhängig von Leitungen, als Systemprodukt für schnelle Spotprozesse oder als schneller aber sicherer, aktiver Korrosionsschutz für alle Metallarbeiten.

Das wichtigste Argument für die Dose ist aber: Die Verarbeitungs/topfzeit in der Aerosolvariante ist 96 Stunden (!!!). Montag wird der Härter aktiviert

und die Dose ist somit praktisch bis Freitag Nachmittag anwendbar.

Das SprayMax Profiteam erläutert und zeigt mehr zu diesem Thema – Ein interessanter Ansatz und Einsatz für alle Betriebe!

1. Dezember 2019