Finixa Steinschlagreparatur ‚SCU 20‘:

Ärgerlich, wenn ein Stein unansehnliche Sprünge in der Karrosserie hinterlassen hat. Handelt es sich lediglich um eine kleine Fläche, ist Spot Repair in der Regel die beste Lösung. Mit der Finixa Steinschlagreparatur hat man eine kostengünstige Lösung zum Beheben von Steinschlägen und Kratzern am Auto mit weniger Aufwand. Einige Vorteile des Produktes: 1- Komponent; schnell härtend; keine Schrumpfung nach dem Aushärten; hohes Finish; gleiche Stärke, Haltbarkeit und chemische Beständigkeit wie ein 2K-Klarlack. SCU 20 kann bereits nach 45 Sekunden geschliffen und poliert werden! Aushärten mit Finixa Steinschlaglampe ‚SCL 00‘ – empfohlener Abstand zur Oberfläche: 10-30 mm.

Video: Finixa

5. August 2019