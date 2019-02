Immer die richtige Entscheidung: Mit dem Sikkens Autoclear Aerodry. Der neue Klarlack bietet absolute Flexibilität. Egal, ob der Lackierer sich für eine schnelle Lufttrocknung in 45 Minuten oder die Ofentrocknung in 5-10 Minuten bei 60 °C entscheidet. Wir zeigen Ihnen was der neue Sikkens Klarlack alles kann – in unserem Film erfahren Sie die wichtigsten Facts in Kürze, schauen Sie rein!

Video: Sikkens