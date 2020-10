Finixa Sharp Foam Pad für ein gleichmäßiges Schleifbild

Der FINIXA SFP Sharp Foam Pad ist ein flexibles Schleifkissen mit weichem Schaum, das an zwei Seiten mit einem keramischen Aluminiumoxid-Schleifkorn versehen ist. Dieser FINIXA Schleifschwamm ist ideal zum Schleifen und Mattieren. Dank der hochwertigen Materialien kann dieses Schleifkissen zum Trocken- und Nassschleifen mit Wasser verwendet werden.

Das Sharp Foam Pad ist in den Körnungen P320, P500, P800 und P1000 erhältlich. Das Schleifpad hat auf beiden Seiten eine Schleifkörnung mit dazwischen weichem Schaum. Der 13 mm dicke Schaum sorgt dafür, dass der Druck, den Sie beim Schleifen ausüben, verteilt wird und sorgt für ein gleichmäßiges und glattes Schleifbild. Dies verringert auch die Wahrscheinlichkeit des Durchschleifens. Das Schleifpad hat ein handliches 12x10cm-Format. Dank seiner Form haben Sie einen optimalen und bequemen Griff, während Sie Oberflächen von Hand schleifen. Das Schleifkissen ist sehr flexibel. Ideal für das Schleifen von Sonderformen und –Konturen, von zB. Stoßstangen, Spoilern, Türgriffen, Spiegelkappen, usw. Das Schleifkorn schneidet nicht so tief in das Substrat ein und bricht weniger ab, was zu einem gleichmäßigeren Oberflächenfinish führt. Es wird weniger Material als bei anderen Schleifmitteln abgetragen und an den Schnittkanten entsteht kein Durchschleifen des Lacks.