Anlagentechik von Wolf: Neubau der Lackiererei Autohaus Mäke

Durch den Neubau der Lackiererei läuft beim Autohaus Mäke alles schneller und einfacher. Ermöglicht wurde das durch neue Anlagentechnik, die als Komplettlösung aus einer Hand auf die Anforderungen des Betriebs individuell angepasst wurde.

Die Baumaßnahme wurde in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit WOLF umgesetzt. Von 6 Vorbereitungsplätzen mit LED Beleuchtung, wie in einer Lackierkabine, kommen die Fahrzeuge perfekt vorbereitet in die TAIFUNO vision Kabine. Der angeschlossene Doppeltrockner löst den Flaschenhals Trocknungszeit. So konnte die vorherige Kapazität verfünffacht werden. Arbeitskomfort und Lackqualität wurden ebenfalls gesteigert. Das freut den Chef, die Mitarbeiter und macht Kunden zu glücklichen Kunden.

Video: Wolf

