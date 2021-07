Die Notwendigkeit für ADAS-Kalibrierungen in der Werkstatt ist unbestritten. Seit der Markteinführung des CSC-Tools 2014 tun tausende Geräte in Verbindung mit einem mega macs ihre guten Dienste. Doch Kalibrierungen gehen heute noch eleganter. Der schnelle Fortschritt der ADAS-Systeme und der Trend zur Digitalisierung brachten das CSC-Tool Digital auf den Plan. Insbesondere für Werkstätten mit sehr jungen Kundenfahrzeugen bringt das innovative Kalibriertool entscheidende Vorteile: Die digitalen Targets für Frontkameras lassen sich per Klick auf der Fernbedienung auf den Screen holen. Neue Fahrzeugmodelle können schon kurz nach ihrer Markteinführung kalibriert werden.

Der frühe Vogel fängt den Wurm. Wer frühzeitig auf das zukunftsweisende CSC-Tool Digital setzt, kann sich weitere Vorteile sichern: Alle Werkstätten, die sich jetzt für das digitale Kalibrierwerkzeug entscheiden, kommen in den Genuss der Early-Bird-Aktion, sprich sie erhalten die Jahresflatrate zur Nutzung aller verfügbaren digitalen Targets für ein Jahr kostenlos. Für weitere Details und persönliche Beratung steht wie gewohnt der örtliche Handel bereit.