IONSTAR – Finalist des InnovationAwards der Automechanika

Weiterentwicklung garantiert, dass die Anforderungen der Branche gewürdigt und erfüllt werden. So auch beim neuen IONSTAR 2.0. Und der neue IONSTAR kann mit vielen Features punkten.

Neue Features:

Neues ergonomisches Design, noch robuster

25% leichter

Schützende Aufbewahrungsbox

Wechselnde LED-Statusanzeige

Pistole aus nicht leitfähigem Material

Wartungsfreie Ionisierungsspitzen

Betriebshistorie nachstellbar

Betriebsstundenauswertung

Laser-Arbeitsradius-Anzeige

Betriebsparameter im Werk individuell einstellbar

Altbewährte Features blieben natürlich erhalten.

Bereits eingesetzt in über 40 Ländern ist der IONSTAR schon jetzt das Produkt der Wahl bei Top OEMs, Lackherstellern, Lackierereien, Lackierern und Airbrush-Künstlern.

Auch der Nachwuchs weiß den IONSTAR zu schätzen. In den Ausbildungsstätten findet das Gerät seine Fans. Dank der bereits existierenden Follower und Influencer in den sozialen Medien, erweitert der IONSTAR seine Präsenz bei jungen, begeisterten Fans.

Der Spaß am Lackiererberuf und der Stolz auf die Arbeit wird in dieser Gemeinde ausgelebt. Zur Förderung des Dazugehörigkeitgefühls gibt es ab 1. Oktober Merchandising. T-Shirts, Hoodies, Westen, Flat Caps, Baseball Caps, Schlüsselanhänger und Thermobecher mit innovativem Design sind dann verfügbar. Die Fans des neuen IONSTARs werden sich so mit smartem Design, Funktionalität und guter Laune in Szene setzen können.

Direktlink Herrmann Innovations GmbH – IONSTAR