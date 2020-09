Das SmarV-Vortragsprogramm

Messeerlebnis in vollen Zügen: Neben interaktiven Ständen runden wir unser digitales Event mit einem interessanten Vortragsprogramm auf unserer Konferenzbühne ab. Unsere Referenten geben Einblick in verschiedene Aspekte des Thema Smart-Repair – angefangen von Zahlen, Beispielfällen und Musterkalkulationen bis hin zur konkreten wirtschaftlichen Umsetzung im Betrieb. Einen kleinen Einblick gibts in unserem Video: