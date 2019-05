Um per Spritzverfahren zu Chromeffekten zu kommen, gibt es verschiedene Wege. Silberverspiegeln ist der Klassiker. Um fast so brillante Oberflächen deutlich einfacher zu erzielen, bietet WT-Direct den „Titanium-Chrom“-Designlack. In dünnen Schichten auftragen, dazwischen abblasen, trocknen lassen und Klarlack drauf. Wir haben uns den Lack mal angeschaut. Unser Eindruck: Glänzt nicht schlecht ….