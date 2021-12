Rosauto präsentiert Low Emission Waschautomaten

Der Pistolenwaschautomat gehört zu den weniger beliebten Stationen im Lackierbetrieb. Der Grund: Trotz Absaugung emittiert die Waschstation bei Öffnen und Schließen ebenso wie bei allen manuellen Reinigungsvorgängen Lösemittel. Rosauto hat mit der „Low Emission“-Serie Pistolenwaschautomaten auf den Markt gebracht, die sich durch sehr geringe Lösemittelemission auszeichnet. Erreicht wird dies durch mehrere Maßnahmen. Deutlich sichtbar ist ein Scheibe, unter der hindurch die Arbeiten am Gerät erfolgen. Der Anwender ist daher sicher vor Dämpfen und Spritzern. Dank der niedrigen Luftbewegung im Inneren des Arbeitsbereiches halten die Waschgeräte die meisten flüchtigen Gase wie Aceton zurück. Auf diese Weise gelangen die Lösemittel nicht in die Atmosphäre, sondern wandern durch Kondensation wieder in den Behälter des Rückführungslösemittels zurück. Die Folge: Weniger Lösemittel in der Umgebungsluft und geringerer Lösemittelverbrauch. Laut Herstellerangeben werden mindesten 30 Prozent an Lösemitteln eingespart. Die Geräte der Low Emission-Serie gibt es in unterschiedlichen Konstellationen und Kombinationen: Für wässrige Reiniger und Lösemittel, nur für Lösemittel, manuell, automatisch oder kombiniert.