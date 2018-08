SATA wird 111 Jahre alt. Kunden können mitfeiern – und dabei von einem ganz speziellen Angebot profitieren: dem SATA Jubiläums-Bundle!



Es enthält zwei SATA Hochleistungslackierpistolen SATAjet 5000 B Standard zum Jubiläums-Vorzugspreis. Die beiden Lackierpistolen sind mit einer SATA Jubiläums-Laserung versehen und werden in einem praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer geliefert. Bei der Wahl der Ausführung der Lackierpistolen steht ein breites Spektrum an Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Basis bilden hierbei zwei SATAjet 5000 B in der Standard-Ausführung. Bei diesen besteht die Wahl zwischen zwei RP- oder jeweils einer RP- und einer HVLP-Pistole. Die Bandbreite der verfügbaren Bundle-Versionen deckt die gängigsten Düsenkombinationen für Basis- und Klarlack Applikation aus dem SATA Repertoire ab. Das SATAjet 5000 B Bundle ist als Sonderaktion nur bis Ende des Jahres erhältlich. Zu erhalten ist es beim SATA Fachhändler – nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und alle verfügbaren Ausführungen gibt es unter www.sata.com /111.