Starkes Duo – AkzoNobel präsentiert zwei neue Polituren

Ab sofort sind im AkzoNobel-Zubehörsortiment die Polierpaste Plus und die Polierpaste Anti-Hologramm erhältlich. Die beiden neuen Polituren erweitern das Sortiment um die AkzoNobel Pro-NPM Politur, die bereits seit langem sehr erfolgreich im Einsatz ist. Die Polierpaste Plus wurde speziell für frische und ausgehärtete Lackoberflächen sowie die Fahrzeugaufbereitung entwickelt. Die 1-step-Politur vereint eine maximale Abtragsleistung mit hervorragenden Hochglanz-Eigenschaften, dadurch lassen sich alle Fehlstellen in Sekundenschnelle entfernen.

Die Polierpaste Plus kann sowohl auf rotierenden als auch auf exzentrischen Poliermaschinen eingesetzt werden. Um die Wirkungsweise dieser Politur zu unterstützen, wurde ein spezielles Pad entwickelt. Damit Politur und Pad immer zusammenpassen, sind beide farblich aufeinander abgestimmt – Deckel und Pad sind orange. Die AkzoNobel-Polierpaste Anti-Hologramm ist eine sehr feine Schleifpaste zur dauerhaften Beseitigung von feinen Kratzern, Schleiern und Hologrammen auf dunklen Fahrzeuglacken. Die Anti-Hologramm-Polierpaste ist einfach zu verarbeiten und erzielt in Verbindung mit dem Anti-Hologramm-Pad die besten Ergebnisse. Dabei hinterlässt sie einen brillanten und tiefen Glanz. Die Farbcodierung von Deckel und Pad ist hier gelb. Die neuen lösemittelfreien AkzoNobel-Polituren sind für alle Klarlacke geeignet.

