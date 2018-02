Schnelle Klarlacke für alle Bedingungen

Sehr hohe Verarbeitungssicherheit, schnelle Trocknung auch bei niedrigeren Temperaturen, ausgezeichneter Glanz, sehr guter Decklackstand, beste Verlaufseigenschaften – das sind die Merkmale des Klarlacks P190–8000 von Nexa Autocolor. Sein „jüngerer Bruder“ und neues Mitglied im Produktteam von Nexa Autocolor ist der Klarlack P190–8001. Zusätzlich punktet dieser mit einer Trocknungszeit von 10 bis 15 Minuten bei 60 °C: „Mit dem neuen Klarlack bieten wir unseren Partnerunternehmen ein weiteres effizientes Applikationsprodukt, mit dem sie auch bei wärmeren Außentemperaturen etwa in den Sommermonaten oder bei höherer Luftfeuchtigkeit prozesssicher und wirtschaftlich arbeiten“, erklärt Thomas Grebe, Produktmanager Nexa Autocolor.

Der P190–8001 lässt sich einfach in die Arbeitsprozesse der Karosserie- und Lackierbetriebe integrieren, ebenso ist seine Kombinierbarkeit mit den zugeordneten Verdünnern garantiert – und damit ein langes Verarbeitungsfenster auch bei der optimierten Trocknung gesichert. „Kein Aufheizen der Kabine, ein geringer Materialverbrauch, unmittelbar nach dem Abkühlen kann poliert und montiert werden – wir haben hier ein Produkt, das sich absolut positiv auf den Material-, Kosten- und Zeitaufwand bei der Instandsetzung auswirkt“, so Thomas Grebe. „Zusammen mit effektiven Produkten ergeben sich hier auch explizit für den Bereich Smart-repair zahlreiche Vorteile.“

Das beginnt mit dem durchdachten UV-Primer für den Untergrund mit zwei bis vier Minuten UV-Trocknung, geht weiter mit dem in vier bis zehn Minuten rasant trocknenden Wasserbasislack-System AQUABASE Plus bis hin zu den Klarlack-Express-Geschwistern P190–8000 und P190–8001. Thomas Grebe: „Kombiniert der Betrieb die prozesssicheren und schnellen Lackmaterialien von Nexa Autocolor, ist Smart-repair in unter einer Stunde möglich – inklusive aller Schleif- und Trocknungsschritte.“

http://de.nexaautocolor.com/de/