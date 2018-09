Sherwin-Williams und Valspar waren auf der diesjährigen Automechanika zum ersten Mal als gemeinsamer Aussteller präsent. Zu den am Messestand präsentierten Produkten gehörte auch die Valspar Premiummarken DeBeer Refinish. Foto: Sherwin Williams

Sherwin-Williams und Valspar waren auf der diesjährigen Automechanika zum ersten Mal als gemeinsamer Aussteller präsent. Zu den am Messestand präsentierten Produkten gehörte auch die Valspar Premiummarken DeBeer Refinish. Foto: Sherwin Williams

Die Vielzahl an an Effekten in Serienlackierungen nimmt immer mehr zu. DeBeer Refinish hat nun ein innovatives Produkt entwickelt, das die Reparatur von OEM-Metallic- und Perlglanzlackierungen vereinfacht. Gleichzeitig gelingt es mit dem neuen Effekt-Additiv, die Lackiereffizienz bei diesen Lackierungen nachhaltig zu verbessern.

Diese Erweiterung der Produktreihen BeroBase 500 und WaterBase 900+ eröffnet DeBeer-Anwendern damit eine noch umfangreichere Effektpalette. Das neue DeBeer Effekt-Additiv ermöglicht Lackierern eine effiziente und nahtlose Reparatur der meisten Effektlackierungen und das über eine Vielzahl von Fahrzeugherstellern hinweg. Durch seine fortschrittliche Formel sorgt es automatisch für eine perfekte Ausrichtung der reflektierenden Partikel. So entsteht eine hochwertige Oberfläche, für eine Reparatur, die den Kunden begeistert und die aus jedem Blickwinkel unsichtbar bleibt.

Der hochkonzentrierte Aufbau des neuen Effekt Additivs verringert die Verdünnung der Farbmischung entscheidend. Dies sorgt für eine wesentlich bessere Deckkraft und eine schnellere Abdeckung. Gleichzeitig steigert es die Effizienz des Lackiervorganges nochmals, da auch der Materialeinsatz geringer ist als bei vielen vergleichbaren Produkten im Markt.

„DeBeer Effekt Additiv bietet nicht nur eine perfekte Abstimmung, sondern auch die doppelte Effizienz vergleichbarer Produkte“, kommentiert Paul Goedhart, Technical Director Global Color Technology. „Mit anderen Worten: Sie brauchen nur halb so viel zu verwenden, um den gewünschten OEM-Effekt zu erzielen.“ Paul fügt hinzu: „Das DeBeer Effekt Additiv wird Kunden mit seiner außergewöhnlichen Lackqualität und akkuraten Übereinstimmung beeindrucken und der Lackierwerkstatt neue Prozesseffizienz verleihen. - Das ist der DeBeer Unterschied.“

Die Vorteile im Überblick

DeBeer Effekt Additiv ist doppelt effektiv. Durch seine konzentrierte Zusammensetzung wird bis zu 50% weniger von dem Produkt benötigt und ihre Farbmischung nur minimal verdünnt. So erreichen Sie eine optimale Deckkraft für ein nahtloses Lackierergebnis. Durch die verbesserte Deckung, rascheres Arbeiten und weniger Materialeinsatz steigern sie die Effizienz ihrer Lackierarbeit.

DeBeer Effekt Additiv ist das perfekte Werkzeug um die meisten Effektfarben der führenden Fahrzeughersteller präzise nachzustellen. So decken Sie eine breitere Farbpalette ab als jemals zuvor.

Valspar Automotive ist eine Tochtergesellschaft von Sherwin-Williams, einem der weltweit führenden Hersteller von Beschichtungen. Valspar Automotive produziert und vertreibt dieFarbmischsystemeDeBeer Refinish, Octoral, Matrix, Prospray und Valspar Refinish.

Das Unternehmen will sich zukünftig noch stärker auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Lackierbetrieben kontentrieren. Dabei steht der Support und ein einfach anzuwendendes System im Vordergrund.

www.de-beer.com/de/