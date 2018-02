Leuchte für perfekte Lackkontrolle

An Autolacke werden höchste Ansprüche gestellt. Spezielle Beleuchtungssysteme zur Lackkontrolle ermöglichen eine genaueste Inspektion, um festzustellen, ob der Lack fehlerfrei ist. Der Lichtspezialist Pfeifer und Seibel hat mit dem PS Mobile Light Inspector ein mobiles Lichtsegment entwickelt, das bisherige Systeme in den Schatten stellt. Mit einer speziellen Technologie können verschiedene Außenlichtsituationen simuliert werden, wobei selbst kleinste Lackierfehler wie Einschlüsse, Wolkenbildung, Farbtonunterschiede sichtbar werden. Schlüssel hierzu ist eine Kombination aus modernen LED-Leuchten mit kaltweißer und warmweißer Farbtemperatur, die sich einzeln durch Drehschalter dimmen lassen. Hierbei unterscheidet der Hersteller zwischen zwei unterschiedlichen Formen der Be- und Ausleuchtung. Beim sogenannten DeepSee Light (Intensives gerichtetes Licht) wird das Licht so gebündelt, dass besonders gut feine, hologrammartige Lackier- und Polierfehler erkannt werden. Beim Surface Light (Streifenlicht) erzeugen die LEDs einen schmalen aber intensiven Lichtstreifen auf der Lackoberfläche, der besonders gut Verformungen erkennen lässt.

Die Leuchten sind auf einem fahrbaren Gestell mit Schwerlastrollen aufgebracht und ermöglichen eine optimale und schnelle Lackkontrolle. Der PS Mobile Light Inspector ist die günstige Alternative zu großen und kostenintensiven Lichttunneln, den sich auch Kleinbetriebe, Autohäuser mit Karosserieinstandsetzung und Werkstätten leisten können. Zum Marktstart, der mit der Messe Paint Expo zusammenfällt, wird der PS Mobile Light Inspector in der Basisvariante angeboten, bestehend aus sechs Leuchten mit je drei warmweißen und drei kaltweißen Lichtfarben. Das Basissegment kann zum Premiumsegment erweitert werden und bekommt dann noch drei Leuchten mit DeepSee Light. In der weiteren Entwicklung sind auch größere Versionen mit bis zu 12 oder 15 Leuchten geplant. Der PS Mobile Light Inspector ist ein weiterer Meilenstein in der mehr als 50-jährigen Geschichte von Pfeifer und Seibel, dem Spezialisten für innovative Lichtlösungen.

Pfeifer und Seibel GmbH

Tel.: 06465/9271-0

www.ps-leuchten.de