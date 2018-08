Das neue Antistatikgerät Ionstar von Herrmann Lack-Technik neutralisiert elektrostatische Aufladung und reinigt die Fahrzeugoberfläche in nur einem Arbeitsgang. Das spart nicht nur Zeit, sondern durch den Verzicht auf Kabel, Akkus oder Batterien auch Gewicht. Dadurch bietet das Gerät Mitarbeitern von Karosserie- und Lackbetrieben mehr Bewegungsfreiraum. Kosten für Batterien oder Akkus, ebenso wie zeitraubende Ladezeiten entfallen. Die Pistole wird an das Luftsystem angeschlossen und erzeugt mithilfe einer integrierten Turbine einen starken Luftsrahl. Dieser ist reich an positiven und negativen Ionen, wodurch die statische Aufladung der Fahrzeugoberflächen neutralisiert wird. Dadurch wird diese weniger anfällig für Staub und Fusseln. Eine saubere Oberfläche bildet eine wichtige Grundlage für den erfolgreichen Lackiervorgang. Ionstar ist einsetzbar bei Temperaturen von –15 Grad Celsius bis 50 Grad Celsius. Der empfohlene Betriebsdruck beträgt zwei bis drei bar. Die Geräte haben einen Luftdurchsatz von ca. 200 l/min. bei 3 bar.

Halle 11.1, Stand B02

www.lack-technik.de