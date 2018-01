Der berufliche Hautschutz genießt in zahlreichen Unternehmen leider immer noch nicht den Stellenwert, der ihm zusteht. Verhängnisvoll, denn die Zahlen der Verdachtsanzeigen für berufsbedingte Hauterkrankungen gehen nicht zurück, sondern bleiben leider auf einem konstant hohen Niveau. Gerade Lackierer und Karosseriebauer, deren Haut neben mechanischen auch Lösemittel-Belastungen ausgesetzt ist, tun gut daran, sie zu schützen und zu pflegen. Entscheidend ist Hautschutz mit System. Schützen, reinigen und pflegen – diese drei Funktionen sollten Hautschutzprodukte übernehmen. Deb Stoko stellt nicht nur perfekt abgestimmte Produkte zum Schutz, zur Reinigung und zur Pflege der Haut bereit, das Unternehmen verfügt auch über langjährige, wissenschaftlich fundierte Expertise und das technische Know-how, wie man diese Produkte „an den Mann“ oder „an die Frau“ bringt. Die Vorbereitung auf eine effiziente und schonende Reinigung beginnt morgens mit dem Auftragen einer geeigneten Schutzcreme. Travabon Classic aus dem Hause Deb Stoko lässt Schmutzpartikel erst gar nicht in die Haut eindringen, was die Reinigung erheblich vereinfacht. Bei der Reinigung der Haut entfernen verschiedene auf die verwendeten Arbeitsstoffe abgestimmte Produkte alles, von der leichten bis zur hartnäckigen Verschmutzung, ohne dabei die Haut zu belasten. So bedarf es etwa nur einer geringen Menge Kresto Special ULTRA, um Farben und sogar nicht wasserbasierte Lacke abzuwaschen. Eines der Geheimnisse der fein abgestimmten Rezeptur ist das natürliche Reibemittel Astopon, das aus Walnussschalenmehl gewonnen wird. Neben Schutz und Reinigung bildet die Pflege den „Abschluss“ des Hautschutzprogramms von Deb

Stoko. Zum Ende des Arbeitstags empfiehlt sich die Pflegecreme Stokolan Classic, ein echter Produktklassiker. Stokolan Classic wirkt hautberuhigend, führt der Haut wichtige, verloren gegangene Feuchtigkeit zu und fördert ihre Regeneration.

