All-in-one-Lackierständer

Ab sofort ist bei Kunzer der neue Multifunktions-Lackierständer 7MLS01 erhältlich. Er bietet Autohäusern und Fachwerkstätten dank seiner Konstruktion einen großen Anwendungsbereich. Der Multifunktions-Lackierständer von Kunzer kommt als Komplettsystem ohne weitere Anbauteile aus. Er lässt sich einhändig bedienen, ist stabil und standsicher und dank seiner gebremsten Rollen im Arbeitsbereich mobil. Die Multifunktionsaufnahme bietet mit der siebenfachen Lageverstellung und den vier Aufnahmearmen ein breites Anwendungsspektrum. Die Bauteilaufnahme lässt sich in der Breite von 480 bis 1420 Millimeter und in der Länge von 300 bis 1420 Millimeter einstellen. Fahrzeugtüren, Hauben, Deckel, Stoßfänger sowie weitere Bauteile in allen Größen lassen sich einfach und schnell für den Lackiervorgang positionieren.

