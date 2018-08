Zahlreiche Neuheiten bei Mipa

Mit dem größten Messestand unter allen ausstellenden Autolackherstellern feiert Mipa das 25. Jubiläum der Automechanika. Ein Highlight des Standes ist das neue Autolack- Farbtonkarten-System Mipa Color System III. Die chromatisch sortierten Metallic- und Unifarbtöne werden auf großen, originallackierten Flächen in einem schließbaren Metallschrank präsentiert. Dieser umfasst eine umfangreiche

Bibliothek an allen gängigen Pkw-Farbtönen. Die neue Farbtonkarte stellt, neben der Rezeptursoftware Mipa Mix Elite und dem zugehörigen Fotospektrometer einen weiteren Baustein zur einfachen und professionellen Farbtonfindung dar. Im Bereich der Füllermaterialien setzt die Marke auf Geschwindigkeit: Zwei neue Express-Füller sollen für schnelle Trockenzeiten auch außerhalb der Kabine sorgen. Im MP-Non-Paint-Shop wird zudem das komplette Sortiment an Lackierzubehör für den Profi präsentiert. Dabei steht unter anderem die neue MP Car Care-Produktreihe im Fokus: Das sechsteilige Sortiment wurde speziell für Autohäuser, Lackierbetriebe und Fahrzeugaufbereiter entwickelt und beinhaltet Profiprodukte zur Fahrzeugreinigung und -pflege. Mit der Produktreihe PROTect erweitert die Mipa Ihr Sortiment um hochwertige Oberflächenversiegelungen.

Halle 11.1, Stand F02 bis F04

www.mipa-paints.com