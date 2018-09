Experten der Lackiererbranche treffen sich auch in diesem Jahr wieder auf dem Sata Messestand. Foto: Sata

Experten der Lackiererbranche treffen sich auch in diesem Jahr wieder auf dem Sata Messestand. Foto: Sata

Der diesjährige Messestand der Sata GmbH & Co. KG auf der Automechanika steht unter dem Motto „Sweet Sixties“. Der Besucher kann sich auf dem Messestand auf eine gelungene Verschmelzung der beiden Themen „Sweet Sixties„ und „Classic Cars„ freuen. Dazu werden auch einige Produktinnovationen vorgestellt.

Passend zum diesjährigen Messemotto erscheint die Hochleistungslackierpistole SATAjet 5000 B als Sonderedition. Typische Themen und Motive der 60er-Jahre erzählen eine farbenfrohe Geschichte der Vergangenheit. Die besondere Lackierpistole wird nur für eine begrenzte Zeit und in limitierter Stückzahl im Handel verfügbar sein.

Alle Neuheiten werden an dem Messestand attraktiv und unterhaltsam präsentiert.

Halle 11.1, Stand C03

www.sata.com