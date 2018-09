Der Porsche Roadster 356 wurde im Refinish Competence Center in Münster künstlich gealtert. Foto: Glasurit

Im Rahmen der wichtigsten Messe für den automobilen Aftermarket präsentiert sich Glasurit auf dem Sonderstand des Zentralverbands Deutsches Kfz-Gewerbe (ZDK) in der Messehalle für das Classic Car Business.



Als globaler Partner der FIVA kennt Glasurit die spezifischen Bedürfnisse der Oldtimerszene sehr genau. So wird auf der Automechanika einen Porsche 356 Roadster ausgestellt, dessen Neulackierung in einem speziell ausgearbeiteten Prozess künstlich gealtert wurde. Mit dieser Technologie unterstützt Glasurit Fachbetriebe dabei, Kunden, die ihr Fahrzeug nicht im „Besser als Neu“-Look haben möchten, eine entsprechende Lösung anzubieten.

Darüber hinaus wird auf der Messe über die Werkstattnetzwerke von Glasurit Classic Car Colors und die Vorteile dieses Netzwerks informiert. Mit der Mitgliedschaft haben Werkstätten Zugriff auf die größte Farbton-Datenbank der Welt, die Restaurierungen im authentischen Farbton ermöglicht. Zudem listet Glasurit in einer Online-Datenbank Fachbetriebe, die sich auf die Restaurierung von Oldtimern spezialisiert haben und sorgt für eine Vernetzung von Autobesitzern, professionellen Partnern und Lackexperten.



Dass Tradition und Innovation nicht im Widerspruch stehen, zeigt auch das auf der Messe ausgestellte Farbtonmessgerätvon Glasurit. Mit moderner Technologie lassen sich Farbe und Textur der Farb- und Effektpigmente präzise analysieren und selbst herausfordernde Farbtöne zuverlässig bestimmen – nicht nur bei Oldtimern.Mit seinem breiten Portfolio an Leistungen und Lackiersystem liefert Glasurit eine Antwort auf die steigende Nachfrage nach Oldtimern und der Instandhaltung der klassischen Fahrzeuge – eine Thematik, die auch in Fachvorträgen am Messestand diskutiert wird.

Halle 12.1, Stand A65

www.glasurit.com