Produktivität, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit: Seit der Einführung des neuen Markennamens vor fünf Jahren stehen diese Werte bei der Reparaturlackmarke Cromax im Fokus. Diese Kernpunkte stellt Cromax auch auf der Automechanika in Frankfurt in den Vordergrund.

Am 13. September können Messebesucher das Team auf der Schadenstraße treffen. „Wir sind sehr erfreut darüber, uns zum fünften Jubiläum von Cromax erneut auf der Leitmesse für den Automotive Aftersales-Markt in der Main-Metropole präsentieren zu dürfen“, betont Cromax Vertriebsleiter Hartmut Krause. Bereits 2014 und 2016 stellte die Lackmarke in Frankfurt aus.

Das gibt es zu sehen

Auf dem Messestand wird Cromax die mögliche Energieeinsparung durch die Verwendung seiner Produkte thematisieren und die Messebesucher dabei aktiv mit einbeziehen. Bei einem sportlichen Wettbewerb können die Teilnehmer produktive, energiegeladene und nachhaltige Preise gewinnen. Darüber hinaus zeigt das Cromax-Team als weiteres Highlight das Farbtonfindungsgerät ChromaVision Pro Mini. Mit diesem lassen sich Farbtöne und Effekte schnell und noch genauer als zuvor direkt an der Schadstelle messen und per Wi-Fi auf die Software ChromaWeb übermitteln, was ebenfalls zur Erhöhung der Produktivität im Betrieb beiträgt.

Die Schadenstraße im Portalhaus der Messe findet dabei parallel zum Schadentalk statt. Cromax ist einer der Hauptsponsoren der Veranstaltung. Beim Schadentalk diskutieren Entscheider aus der Kfz-Versicherungswirtschaft, von Schadensteuerern und Rechnungsprüfern sowie die Urheber neuer Werkstattketten gemeinsam mit Verbänden und Ausrüstern über die aktuellen Entwicklungen der Unfallreparaturbranche. Rechnungskürzungen, zukünftige Herausforderungen für Karosserie- und Lackierbetriebe, Ziele neuer Werkstattketten auf dem deutschen Markt – so lauten die Themen in der Talk-Arena.

Auf der Website www.schadentalk.de/anmeldung können sich Betriebsinhaber und ihre Mitarbeiter ihren Gästelistenplatz für den Schadentalk sichern – und damit übrigens auch kostenfreien Messe-Eintritt für diesen Tag.

Foyer der Halle 11, Stand F08

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.cromax.de.