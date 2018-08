Drive In bei Carsystem

Das Motto von Carsystem für die nächste Automechanika lautet „Drive In“. Zum Repertoire der Vosschemie-Marke zählen unter anderem professionelle Produkte, neue Technologien, ein intensiver technischer Support und eine gute Kundenbindung. Doch auch der digitale Wandel wird ein Thema auf dem Messestand sein. So werden in diesem Jahr vor allem neue Produkte wie UV, ProFlex und HpP Primer im Vordergrund stehen. Auch für eine Erfrischung und Stärkung zwischendurch ist am Stand von Carsystem gesorgt, sodass sich die neuen Produkte in entspannter Atmosphäre erleben lassen.

Halle 11.1, Stand C33

www.carsystem.org