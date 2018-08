Von Lackiertechnik und Zubehör für die Applikation, Spot- und Smart Repair bis hin zu druckgespeisten Lackiersystemen sowie Airbrush-Equipment ist wieder alles am Stand von Anest Iwata zu finden. Insgesamt wird der Messestand auf der Automechanika 2018 einem einzigartiges Thema gewidmet und entsprechend gestaltet sein. Besucher der Messe dürfen gespannt sein.

Erstmals in diesem Jahr ist der Hersteller mit einem zweiten Stand auf der Schadenstraße vertreten und nimmt zudem am Schadentalk teil. Außerdem beteiligt sich die Unternehmensgruppe zur diesjährigen Automechanika ebenfalls an den Lackiererblatt „Guided Tours“ in Halle 11.1.

Halle 11.1, Stand E41

Freigelände F 11.0, Stand F 02

www.anest-iwata.de