Tolle Preise, glückliche Gewinner

Lackiererblatt-Adventskalenderaktion findet erneut starken Anklang

Mit rund 3.700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war unsere Adventskalender-Aktion auch 2017 ein großer Erfolg. Insgesamt wurden Preise im Wert von deutlich über 10.000 Euro verlost. Bei dieser Gelegenheit noch einmal herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben – und vor allem an die Unternehmen aus unserer Branche, die Preise zur Verfügung gestellt haben! Am 3. Januar war es dann soweit: Aus der Vielzahl der Teilnehmer wurden die Gewinnerinnen und Gewinner ausgelost. Hier sind sie, in der chronologischen Reihenfolge unserer Adventsaktionen.

1.12. Ein Opticlean-Set von Horn & Bauer gewinnt Alaattin Yilmaz, Lackiererei Yilmaz, Fürth.

2.12. Je ein Klarlack-Füller-Härter-Paket von Octoral geht an Peterwilm Barcik, Witten, Rita Falkenstein, Josef Falkenstein GmbH, Lippstadt, Peter George, Mehnert GmbH & Co. KG, Eichenzell, Christian Grosz, Mörbisch (A), Detlev Grusewski, Küppers GmbH, Düsseldorf, Philipp Hoffmann, Hoffmann Unfallreparaturen, Schwelm, Kemal Jahovic, PPG Aerospace, Hamburg, Robert Langbauer, Autoklinik Trockner, Dietach (A), Helmut Langer, Daimler AG, Stuttgart, Ferdinand Petsch, berufliche Schule 11, Nürnberg.

3.12. Ein Profi-Spot-Repair-Koffer mit allen Produkten sowie einem Profi-Infrarottrockner von Motip Dupli geht an Marc Schneider, Identica Hein, Hofheim.

4.12. Ein Lackkorrektur-Komplettset von Dynabrade hat Klaus Jung, Jungsgarage, Grevenbroich, gewonnen.

5.12. Ein Racing-Lackier-Overall im Formel 1-Look von Spies Hecker geht an Reinhold Kaufmann, Lackierfachbetrieb Kaufmann, Tann.

6.12. Ein SprayMax-Testpaket im Spraymax-Rucksack plus Poloshirt hat Christoph Westrich, Lackiermeisterbetrieb WMC, Saarbrücken, gewonnen.

7.12. Einen VIP-Trip zur Langstrecken-WM am Nürburgring mit Nexa Autocolor gewinnt Thomas Wendt, Lackiererei Matthiensen, Oldenburg

8.12 .Je eine IWATA Profi-Lackierpistole LPH-80 (HVLP) für Spot Repair von Anest Iwata erhalten: Dieter Andlauer, Andlauer GmbH, Ettenheim, Jean-Pierre Asel, Classic Lack, Lampertheim, Marcel Böhme, Frischkorn GmbH, Gevelsberg.

9.12. Je ein Paket für die perfekte Expresslackierung von Mipa erhalten: Steffen Arnhold, Autohaus Linke, Thallwitz, Zakar Bayat, Würzburg, Bianca Dohlich, alcedo Autolackiercenter Dohlich, Itzehoe, Herbert und Matthias Eschhaus, Malerwerkstätten Eschhaus, Nottuln, Rico Fichtner, Autolackier-Fachbetrieb Lohse, Brand-Erbisdorf, Evgenij Galautdinov, Biesinger Karosseriebau, Ettlingen, Tim Giesecke, Fa. Fricke, Langelsheim, Jürgen Grass, Grass GmbH, Einbeck, Markus Heerdt, Steinfurt, David Heidt, Fa. Sur-Tech, Barchfeld, Alexander Jung, Jung GmbH, Gießen, Mario Keuenhoff, Fa. Sieger, Herne, Hartmut Klinck, Kummerfeld, Hans Lohberger, Farben Kohlberger, Höchstädt, Cornelia Matthes, Clever Color Smart Repair, Chemnitz, Uwe Mühlhäuser, Schule für Farbe und Gestaltung, Stuttgart, Roland Näf, Olten (CH), Ivan Petricevic, Gunskirchen (A), Nico Reichel, Hainichen, Michael Reichenbach, Renault Suisse, Effingen (CH), Heiko Saage, Autohaus Reisacher, Memmingerberg, Stefan Schnitzler, P. und W. Schnitzler GmbH, Jülich, Otmar Schwarz, Offenburg, Angelo Spielmann, Autospritzwerk Spielmann, Benken (CH), Albert Ulrich, Autospritzwerk Ulrich, Pfäffikon (CH).

10.12. Ein GTi Pro LITE Vigilante-Refinishing-Set von DeVilbiss geht an Mario Heiler, Lackiererei Heiler, Waghäusel.

11.12. Eine Chromalamp-LED-Lampe von Cromax erhält Jens Kopp, Karosserie Kopp GmbH & Co. KG, Freudenstadt

12.12. Ein Glasurit-UV-Grundierfüller-Paket geht an Falco Hilke, H & S Smartrepair GmbH, Hamburg.

13.12. Einen Infrarot-Trockner IRT PrepCure erhält Sabine Ranft, Karosseriebau Ranft, Schliengen.

14.12. Einen Spritzmuster-Trockner ST-01 von B-TEC hat Daniel Treissmann, Autohaus Kindsvater, Schwäbisch Hall, gewonnen.

15.12. Einen Trip zu den Schloß Dyck-Classic Days 2018 als VIP-Gast von PPG gewinnt: Claudia Bochmann, Lack- und Karosserieservice Bochmann, Stollberg.

16.12. Je ein COBRA Truck-Bedliner-Set von Novol erhalten: Andre Kettnaker, Karosserie- und Lackierzentrum Kettnaker, Korschenbroisch, Dieterer Heinkelein, Malerwerkstätten Heinkelein, Schonach, Lutz Prager, Autolackiererei Prager, Oelsnitz.

17.12. Einen Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro für das gesamte Sortiment der 3C-Deutschland erhält: Robin Jörns, Autolackiererei Jörns, Goslar.

18.12. Je eine Box mit PoliCLEAN-Reinigungstüchern von LeBaron Steinmetz haben gewonnen: Joel Alves de Oliveira, Melle, Michael Bröhmer, Pohlheim, Sandra Grass, Grass GmbH, Einbeck, Doris Helmer, Kelsterbach, Maik Kalmring, Kalmring Service, Erfurt, Hartmut Klinck, Kummerfeld, Stephan Lemke, Lackier- und Industrieservice, Wittstock, Torsten Lucassen, Lucassen SchadenZentrum, Hamburg, Diana Radtke, Autolackiererei Friedbert Peters, Linnich, Anna Scheerer, Heilbronn, Ralf Seelgen, Auto Seelgen, Trebur, Marcel Sperker, Deutsch Wagram (A), Christoph Tschakert, Baden (A), Lars Worring, Hennef, Martin Zimmermann, Dent Wizard, Harburg/Schwaben.

19.12. Einen Gutschein im Wert von 250 Euro für eine Schulung aus dem WM SE- Schulungskatalog im Lackschulungszentrum Osnabrück erhält Rainer Schwärzel, Karosseriebau Schwärzel, Wiesbaden.

20.12. Ein Akkupoliererset mit reichhaltigem Zubehör, das Standox zur Verfügung gestellt hat, geht an Jens Dalhaus von der Gebrüder Becker GmbH in Wuppertal.

21.12. Eine Paint Tool Station von Keller Professional erhält Annett Seeland, Mucks Lackierung, Dachwig.

22.12. Ein Samsung Galaxy Tab A mit 10,1 Zoll‐Touchscreen‐Display und Wi‐Fi von KSR gewinnt Peter Marx, Karosseriebau Marx, Trier.

23.12. Ein Colad Snap Lid-Mischbecherset erhält Bernhard Spitznagel, B. Spitznagel Karosseriewerkstatt, Klettgau.

24.12. Eine SATAjet 5000 B PHASER geht an Olaf Enders, Lackierfachbetrieb Enders GmbH, Hannoversch Münden.

Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß und viel Erfolg mit den Preisen! Alle Gewinnerinnen und Gewinner werden von uns in den nächsten Tagen auch schriftlich benachrichtigt.