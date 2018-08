Schadenerfassung der nächsten Generation mit AudaNet

Dass die Digitalisierung auch in der Werkstattwelt allgegenwärtig ist, hat das Team von Audatex AUTOonline bereits frühzeitig erkannt.

„Mit unserer bewährten und sicheren Lösung AudaNet unterstützen wir Karosserie- und Lackierbetriebe bereits seit Jahren zuverlässig bei der Kommunikation zu allen Partnern, die am Schadenprozess beteiligt sind: schnell, papierlos und sicher per Knopfdruck“, erläutert Erik Jahn, Leiter Retail Sales, Operations & Customer Care, bei Audatex AUTOonline. So versendet AudaNet schon heute Kostenvoranschläge und Reparaturrechnungen sowie elektronische Reparaturkosten-Übernahmebestätigungen ganz automatisch. Auch die Benachrichtigung bei eingehenden Aufträgen oder Rückmeldungen dazu übernimmt diese Plattform. Durch die Bereitstellung neuester Schnittstellentechnologie kann die Werkstatt weitere Services einfach integrieren. „Die Funktionen von AudaNet unterstützen Betriebe bei der Schadenabwicklung signifikant: Doppeleingaben und Medienbrüche gehören der Vergangenheit an. Dadurch wächst in der Folge auch die Kundenzufriedenheit, da die Werkstatt Schäden schneller und aus einer Hand abwickeln kann“, verdeutlicht Erik Jahn.

Nun hat Audatex AUTOonline kürzlich mit Qapter modernste grafische Schadenerfassung vorgestellt, die sich in alle bestehenden Managementlösungen AudaPadWeb Standard, C@risma/AudaCar II APWS, AudaFusionWeb und AudaExpertWeb einfügt. Qapter löst AudaPenStation, OnePad und AudaMobile als Schadenerfassungstools ab. Das Programm ist webbasiert und läuft auf Grundlage von HTML5. „Mit Qapter bieten wir Werkstätten ein neues, zeitgemäßes Werkzeug, das Werkstätten mit fortschrittlicher Technologie viel schneller bei der Schadenerfassung unterstützt“, betont Erik Jahn abschließend.