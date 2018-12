Mehr Geschäft durch passende Werkstatt-Software

KSR lädt zu Lokalterminen 2019 ein

„Mehr Produktivität, einfacher Zugriff auf die eigenen Zahlen und eine flexible Werkstattplanung gehören zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren eines K+L-Fachbetriebes in einem immer enger werdenden Markt“, fasst KSR-Vertriebsleiter Matthias Schuckert zusammen. „Wer in Zukunft gut dastehen will, muss sich als Unternehmer diesen Herausforderungen stellen. Dabei kommt natürlich der EDV, also dem eingesetzten Managementsystem mit seinen Modulen, eine Schlüsselrolle zu. Wir von der KSR bieten schon seit Jahren spannende Lösungen in diesem Bereichen an, das fängt bei der Auftragsfortschrittsanzeige an, geht über die Werkstattplanung JPS2 und hört bei unserem MobileWorker noch lange nicht auf.“ Deshalb KSR seine Kunden und alle Interessenten auch im Frühjahr 2019 wieder ein, sich auf den KSR-Lokalterminen ein aktuelles Bild von der Leistungsfähigkeit der KSR-Tools zu machen. Matthias Schuckert: „Dabei holen wir uns auch gleich ein qualifiziertes Feedback aus dem Markt, denn wer, wenn nicht die Profis aus der Praxis, könnte die Markttauglichkeit der EDV-Tools besser beurteilen.“ Ein Schwerpunktthema der sechs Lokaltermine werden die auf der Automechanika 2018 präsentierten Neu- und Weiterentwicklungen sein.

Mobile Anwendungen, maximaler Effekt

Neues gibt es beispielsweise beim Thema mobiles Arbeiten, denn mit der Mobilen Auftragsinfo MAI, einer Erweiterung des MobileWorkers, präsentiert sich die mobile Programmgeneration der Neu Ulmer noch leistungsstärker und kann nun selbst in den produktiven Abteilungen eines Reparaturfachbetriebes eingesetzt werden. Egal ob bei Lackierung, Karosseriebau, Mechanik oder selbst beim Finish, nun stehen alle wichtigen Informationen vernetzt und in Echtzeit genau dort zur Verfügung, wo sie sie gerade benötigt werden.

Flexible Werkstattplanung

Einfach zu bedienen, aber sehr leistungsfähig – das kennzeichnet den KSR EasyTimer. Mit dem innovativen Planungstool erkennt beispielsweise der Werkstattmeister auf einen Blick und ohne zusätzliche Eingaben, was gerade im Betrieb los ist. Damit kann er jeden neuen Auftrag zuverlässig und schnell einplanen. Das sorgt für runde Prozesse und mehr Kundenzufriedenheit.

Auslastung im Fokus

Ein hohes Maß an Flexibilität, einfachste Bedienbarkeit und dabei große Wirkung zeichnen das jüngste Tool aus der aktuellen KSR-Programmgeneration aus. Der KSR-Ressourcenmanager zeigt nicht nur die Auslastung in allen Bereichen des Werkstattbetriebs übersichtlich auf, sondern ermöglicht dank einer benutzerfreundlichen Oberfläche eine flexible und bedarfsorientierte Planung des Personaleinsatzes. Auf einen Blick lassen sich Engpässe erkennen und mit einem Klick beseitigen. So lassen sich ganz einfach Auslastung und Produktivität steigern. Der Clou: das Tool eignet sich für jede Betriebsgröße. Darüber hinaus, verspricht Matthias Schuckert, wird das KSR-Team bei den Lokalterminen Anfang 2019 jede Menge weiterer spannende Themen im Gepäck haben.