Hauptsache gesund

Langanhaltender Krankenstand von Mitarbeitern in der Werkstatt, z.B. Rückenprobleme, Bandscheibenvorfälle und Ähnliches, sind in K+L-Betrieben nichts Ungewöhnliches. Foto: AkzoNobel

Gesundheitsmanagement im Lackier- und Karosseriebetrieb

Handwerksbetriebe haben im Kampf um gute Mitarbeiter in der Regel auf dem Arbeitsmarkt nicht die besten Karten. Wie der Name sagt, hat „Handwerk“ viel mit der Hand und mit körperlich manchmal schwerer Arbeit zu tun. Dazu können für mögliche Interessenten unattraktive Arbeitsmethoden und -bedingungen wie zum Beispiel der Umgang mit Lösungsmitteln und anderen Gefahrstoffen kommen. Auch an den Arbeitsplätzen lässt sich eine Konfrontation mit Staub, Schmutz, Lärm, Kälte oder Hitze nicht immer vermeiden. In einer Vielzahl von Beratungsgesprächen vor Ort in den Betrieben werden die Acoat Selcted-Betriebsberater ebenso wie der Vertriebsaußendienst immer wieder mit ähnlichen Problemen konfrontiert:

Generell schwierige Mitarbeitergewinnung,

Personalengpässe durch Urlaub in Spitzenzeiten oder in den kalten Jahreszeiten,

mangelnde Mitarbeitermotivation durch ungenügendes Führungsverhalten der Betriebsinhaber,

hoher, langanhaltender Krankenstand von Mitarbeitern in der Werkstatt, z.B. Rückenprobleme, Bandscheibenvorfälle und Ähnliches.

Nicht genehmigte Urlaubszeiten der Mitarbeiter werden oft durch Krankmeldungen unterlaufen, dadurch entsteht Stress in den Prozessen und bei der Fertigstellung von Fahrzeugen.

Aber nicht nur die produktiven Mitarbeiter können durch gesundheitliche Probleme heftige Störungen im Ablauf verursachen. Gerade Mitarbeiter in verantwortungsvollen Schlüsselpositionen wie Annahmemeister, Betriebsleiter oder Teamleiter sind, wie sich in vielen Beratungsgesprächen zeigt, immer mehr von Erschöpfungssymptomen gekennzeichnet, sodass auch psychische Erkrankungen wie Burnouts oder Depressionen drohen. Fällt allerdings der Hauptlackierer oder der Annahmemeister aufgrund einer psychischen Erkrankung aus, kann die Krankschreibungsdauer durchaus ein halbes bis eineinhalb Jahre betragen – für den Reparaturbetrieb eine Katastrophe.

Pilotprojekt gestartet

Aufgrund der Vielzahl an beobachteten und berichteten Fällen war für die Acoat Selected-Betriebsberater klar, dass Handlungsbedarf bestand. Es wurde ein Pilotprojekt zum Thema Gesundheitsmanagement gestartet, bei dem sich der Erfurter Karosserie- und Lackierbetrieb „Kalas“ als Pilotpartner zur Verfügung stellte. Betriebsleiter Lutz Albin hatte genau mit den oben genannten Problemen zu kämpfen und wollte unbedingt gemeinsam mit der Akzo-

Nobel-Betriebsberatung eine nachhaltige Lösung entwickeln. Ein erstes Informationsgespräch mit Experten fand im Rahmen eines Workshops 2015 statt. Das Team bestand aus:

Guido Kunze, Extremsportler, Sport-trainer und Bewegungsexperte,

Nico Schmidt, Physiotherapeut für ganzheitliche Bewegungskonzepte,

Dieter Seegy, Sikkens Außendienst

H.-Christoph Schietzelt, Personal- und Business Coach, Betriebsberater AkzoNobel,

Lutz Albin, Betriebsleiter Fa. Kalas.

Im ersten Schritt wurde der Ist-Zustand analysiert. Welche Probleme haben die Mitarbeiter bei der Ausführung der Tätigkeiten? Warum und wobei entstehen in der Firma Kalas die meisten Konflikte und Störungen in den Betriebsabläufen? Wie steht es um die Mitarbeitermotivation? Welche Ursachen liegen Krankschreibung von Mitarbeitern zugrunde? Was sind Bagatellursachen und wo liegen chronisch-schwierige Krankheitsfälle vor? Und vor allem: Was kann die Geschäftsleitung dagegen unternehmen? Im Anschluss daran ging es an die konkrete Erfassung möglicher Ursachen für Krankheiten. Untersucht wurden:

Dauer und Ursache von Krank- und Fehlzeiten,

Tätigkeitsprofile und Arbeitsmethoden im Kontext von Krankheitsbildern, Entzündungen oder Schmerzen der betroffenen Mitarbeiter,

Ergonomie aller produktiven und kaufmännischen Arbeitsplätze (Arbeitshaltung, Licht, Arbeitshöhe usw.)

Möglichkeiten spezieller Bewegungskonzepte aus physiotherapeutischer Sicht,

Vorschläge zur Prävention, z.B. ausgleichender sportlicher Betätigung zur betrieblichen monotonen Tätigkeit

Gleichzeitig war es den Teilnehmern der Workshoprunde wichtig, die Ernährung, die Mitarbeitermotivation, die Achtsamkeit im Kontext der Arbeitsbelastung, die Einstellung der Mitarbeiter zur Arbeit sowie den Teamgedanken zu untersuchen. Im Rahmen eines Sikkens-Stammtisches 2015 wurden diese Themen auch von anderen Thüringer Betrieben und deren Inhabern als wichtige Anstöße zur Mitarbeiterführung und -motivation entdeckt und entsprechende Beratungen gewünscht. Das Fazit lautete daher, egal ob im kaufmännischen oder produktiven Bereich mit der „Ressource“ Mitarbeiter sorgfältiger umzugehen, die Leistungs- und Arbeitskraft der Mitarbeiter durch ein ganzheitliches Gesundheitsmanagement langfristig zu erhalten und diese so an den Betrieb zu binden. Das Konzept der Seminare wurde von den Acoat Selected-Mitgliedern hervorragend angenommen. Aus einem Seminar zum Thema Gesundheitsmanagement für K+L-Betriebe sind jetzt bereits zwei unterschiedliche Angebote geworden, und im Mai und Juni finden diese bereits zum vierten Mal statt.

H.-Christoph Schietzelt

Die nächsten Seminare finden vom 21. bis zum 23. Mai und vom 4. bis zum 6. Juni statt.

Anmeldeschluss ist der 17.4. bzw. der 5.5.

Mehr Informationen unter: Tel.: 0711/8951-355